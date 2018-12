Die Ölpreise sind an Silvester gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Montagvormittag 54,05 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 63 Cent auf 45,97 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Länder sehen sich bei den Verhandlungen über eine Lösung des Handelskonflikts auf einem guten Weg. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping hatten am Wochenende telefoniert. Der Handelsstreit hatte im ablaufenden Jahr auch die Ölpreise belastet. China und die USA sind die größten Ölverbraucher der Welt./jsl

