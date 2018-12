Paris - Die Börsen Europas haben am Montag etwas zugelegt. So stieg der EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,27 Prozent auf 2994,74 Punkte.

Händler sprachen von einem ruhigen Handel an Silvester. Wichtige Börsen wie die in Frankfurt oder Rom haben bereits geschlossen. In London (13.30 Uhr) und Paris (14.05 Uhr) wird der Handel vorzeitig beendet.

Der französische Cac 40 zog um 0,57 Prozent auf 4705,47 Punkte an. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,12 Prozent auf 6741,45 Punkte nach oben. An der Börse in Madrid stieg der IBEX-35-Index um 0,48 Prozent auf 8534,50 Punkte.

Gestützt ...

