Die Heizölpreise knüpfen an das Freitagsniveau an und verabschieden sich kaum verändert, aber mit Abwärtspotenzial vom alten Jahr. Der ruhige Handel über Weihnachten schickte die Ölnotierungen zuletzt auf eine Berg- und Talfahrt und lässt die Rohölpreise um den Jahreswechsel herum vorerst richtungslos. Am Freitagnachmittag gab das Department of Energy (DOE) die US-Ölbestandsveränderungen bekannt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...