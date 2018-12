Es ist ein Skandal. Es ist ein Sicherheitsfiasko. Es ist eine peinliche Sicherheitspanne. Was sich am Samstagmittag am Hannoveraner Flughafen ereignet hat, ist eine unverzeihliche Sicherheitsbedrohung, wie ich sie mir nur wenig schlimmer ausmalen könnte und die sich wohl kein Hollywoodregisseur erträumen könnte: Ein einzelner Mann durchbricht mit seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...