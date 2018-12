Wetten? Wetten, dass am Silvesterabend 2018 x-mal mehr Zuschauer den 18-Minuten-Sketch "Dinner for One - oder Der 90. Geburtstag" anschauen als die vierzehnte (!) 8-Minuten-Neujahrsansprache der Kanzlerin? Immerhin entdeckt man in diesem Sketch aus dem Jahr 1963 stets Neues und Witziges, selbst wenn man Minute für Minute den nächsten Schenkelklopfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...