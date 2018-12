Ein Urteil eines Bundesrichters in den USA, das die Gesundheitsreform Obamacare für verfassungswidrig erklärt hatte, tritt vorerst nicht in Kraft.

Der Richter Reed O'Connor setzte seinen eigenen Beschluss zu Obamacare am Sonntagabend (Ortszeit) aus. Er betonte in seiner Begründung, dass er die US-Gesundheitsreform nach wie vor für verfassungswidrig halte. Die Anordnung solle aber nicht sofort in Kraft treten, da viele Amerikaner ansonsten mit "großer Unsicherheit" konfrontiert ...

