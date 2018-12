Ihr Jahreshoch bildete die Porsche-Aktie bereits im Januar bei 80,28 Euro aus. Das Jahrestief wurde am 25. Oktober bei 50,10 Euro ausgebildet. Enttäuschend ist nicht allein, dass die Aktie im Jahresverlauf in der Spitze mehr als 30 Euro verloren hat. Auch die Beobachtung, dass der Kurs dem Jahrestief in den letzten Tagen wieder sehr nahe gekommen ist, kann den Käufern nicht gefallen.

Der zwischenzeitliche Anstieg, der am 13. Dezember mit einem Zwischenhoch bei 58,10 Euro seinen Höhepunkt gefunden ... (Dr. Bernd Heim)

