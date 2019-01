Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.XONA: Exxon am 31.12. 0,03%, Volumen 100% normaler Tage , CHV: Chevron am 31.12. 0,13%, Volumen 100% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 31.12. 0,32%, Volumen 100% normaler Tage , BCO: Boeing am 31.12. 1,93%, Volumen 100% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 31.12. 2,19%, Volumen 100% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 31.12. 2,47%, Volumen 100% normaler Tage , Dow Jones: +1,15% Aktie Symbol SK Perf. Goldman Sachs GOS 167.050 2.47% Walt Disney WDP 109.650 2.19% Boeing BCO 322.500 1.93% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...