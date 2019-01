Innovative Werbung hat aus dem Bonner Start-up True Fruits den deutschen Marktführer für Smoothies gemacht. Der Mittelständler steht mindestens genauso für gutes Marketing wie für Obst-Püree.

Eine Frau schält im Büro eine Banane und beißt rein. Plötzlich steht der Chef in der Tür und schaut lüstern dabei zu. Die Frucht sieht auf einmal wirklich wie ein Phallus aus. Dann kommt die Botschaft: Trinken Sie besser einen Smoothie. Der ist auch pures Obst, erspart aber Peinlichkeiten wie diese. "Safer Snaxxx" eben.

Es ist ein typischer Werbefilm des Smoothie-Herstellers True Fruits. Frech und schamlos zu sein ist das Markenzeichen der Bonner. Und entsprechend gehen ihre Werbeaktionen regelmäßig in den sozialen Medien durch die Decke. Kalkulierte Provokation sei das, sagt Ingo Rentz, Redakteur beim Marketing-Branchenmagazin Horizont. Er findet auch: "Das muss man sich erstmal trauen."

True Fruits ist inzwischen so erfolgreich, vor allem dank dieser Art von Marketing, dass der Fruchtsaft-Konzern Eckes-Granini im Frühjahr 35 Prozent der GmbH gekauft hat. Nun gibt True Fruits keine Interviews mehr, die Gründer - einst sehr kommunikativ - sind abgetaucht. Von Eckes kommt nur die Bestätigung, dass man an der Smoothie-Firma mitverdienen will. Offenbar möchte sich True Fruits aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Sinn und Zweck? Unklar. Dass sie auch ihre Werbestrategie entschärfen, ist aber unwahrscheinlich. "Warum sollte man die Marke ihrer Seele berauben?", fragt Werbeexperte ...

