Nordkorea und die USA ringen um Zugeständnisse im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm. Kim Jong Un nutzt seine Neujahrsrede, um Druck auf seine Verhandlungspartner auszuüben.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat im Atomstreit mit den USA einen "neuen Weg" angedroht, sollte die Regierung in Washington einseitige Maßnahmen von seinem Land verlangen. Er sei jederzeit bereit, sich mit US-Präsident Donald Trump zu treffen, erklärte Kim am Dienstag in einer Neujahrsansprache. Allerdings werde Nordkorea "keine andere Wahl haben als einen neuen Weg zum Schutz unserer Souveränität" auszuloten, sollten die USA versuchen, seinem Land etwas aufzuzwingen oder unter Druck zu setzen.

Was genau mit einem "neuen Weg" gemeint sein könnte, war zunächst unklar. Um den zuletzt ins Stocken geratenen diplomatischen Prozess zu beschleunigen, forderte er die USA zu Zugeständnissen ...

