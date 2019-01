Nach einem turbulenten Jahr gingen die US-Börsen mit einem leichten Plus aus dem Handel. Das Minus war jedoch aufs Gesamtjahr 2018 betrachtet so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Die Wall Street hat zum Ausklang eines turbulenten Börsenjahres versöhnlichere Töne gefunden. Anzeichen von Fortschritten im Handelskonflikt der USA mit China versetzten Anleger in Kauflaune.

Der Dow-Jones-Index stieg um 1,2 Prozent auf 23.327 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte um 0,9 Prozent auf 2507 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,8 Prozent auf 6635 Zähler. Der Handel war angesichts von Silvester jedoch dünn. In Europa hatten die meisten Börsen geschlossen, so auch in Frankfurt. Am Neujahrstag wird ebenfalls nicht gehandelt.

US-Präsident ...

