In diesem Jahr stehen wichtige Reformen von Gesetzen und Vorschriften an. Was Steuerzahler, Familien, Arbeitnehmer, Autofahrer und Anleger jetzt wissen müssen.

Steuern

Steuererklärung Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung verlängert sich um zwei Monate. Stichtag ist künftig der 31. Juli. Bisher war es der 31. Mai. Wer einen Steuerberater beauftragt, muss seine Steuererklärung erst Ende Februar des Folgejahres abgeben. Für künftige Steuererklärungen, die massiv verspätet abgegeben werden, muss das Finanzamt einen Zuschlag erheben. Dies gilt, wenn die Unterlagen mehr als 14 Monate nach Ablauf des Folgejahres eingehen. Wird also die Steuererklärung für 2018 erst im März 2020 oder später abgegeben, wird der Zuschlag fällig. Bisher lag es im Ermessen des Finanzamts, ob es den Zuschlag erhebt.

Ehegattensplitting Seit 2013 dürfen eingetragene Lebenspartnerschaften das Ehegattensplitting nutzen. Paare, die ihre Partnerschaft bis Ende 2019 in eine Ehe umwandeln, können sich diesen Steuervorteil rückwirkend für die Jahre vor 2013 sichern. Dazu müssen sie bis Ende 2020 einen Antrag stellen, die Steuerbescheide seit Beginn der Lebenspartnerschaft zu ändern.Umzugskosten Wer wegen eines Jobwechsels umziehen muss, kann vom 1. April an höhere Pauschbeträge steuerlich abziehen. Für Einzelpersonen sind es dann 811 Euro, für Paare 1662 Euro. Für jedes Haushaltsmitglied sind 357 Euro abzugsfähig. Dies gilt für Umzüge, die nach dem 1. April abgeschlossen werden.

Bank/Geldanlage/Telefon

Investmentfonds Vom kommenden Jahr an zahlen Anleger bei Fonds eine Pauschale als Vorauszahlung für Wertzuwächse. Die Depotbank berechnet die Pauschale mithilfe einer standardisierten Formel. Dieser Betrag wird später mit dem tatsächlichen Veräußerungsgewinn verrechnet.Onlinebanking Bei Überweisungen übers Internet läuft das TAN-Verfahren aus. Ab 14. September 2019 werden TAN-Nummern ungültig. Laut EU-Recht müssen Kunden beim Onlinebanking künftig ihre Identität zwei Mal belegen. Einmal durch Benutzernamen und Passwort sowie durch SMS, Fingerabdruck, Spracherkennung oder Video-Ident. Ausgenommen sind Überweisungen bis 30 Euro.Telefon Für Telefongespräche und SMS aus Deutschland in ein anderes Land der EU gelten Preisobergrenzen. Wer per Handy oder Festnetz ins EU-Ausland telefoniert, soll pro Gesprächsminute maximal 19 Cent und für eine SMS nur sechs Cent zahlen. Die neuen Obergrenzen sollen am 15. Mai in Kraft treten. Dem muss der EU-Rat noch zustimmen.

Arbeit

Jobticket Erhalten Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn Tickets oder Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr, sind diese Leistungen steuerfrei. Im Gegenzug wird die Entfernungspauschale gekürzt.Weiterbildung Für Arbeitnehmer, die vom digitalen ...

