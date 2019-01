Verdi ruft die Beschäftigten der Geld- und Wertbranche zum Streik auf. Geldtransporte werden ab Mittwochmorgen bestreikt - viele Banken und Geschäfte bekommen dadurch nach den Feiertagen kein frisches Bargeld.

Hunderte Geldtransporte in ganz Deutschland werden ab Mittwochmorgen bestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Durch die Streiks werde der Bargeldverkehr in Deutschland erheblich gestört, teilte Verdi am ...

