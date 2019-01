Neujahr gilt als wichtiger Feiertag in Russland doch dieses Jahr wird das Fest durch ein Gasunglück erschüttert. Präsident Putin besucht die Opfer.

Eine schwere Gasexplosion in Magnitogorsk mit Toten und Dutzenden Vermissten hat in Russland das Neujahrsfest überschattet. Im Schutt eines teilweise eingestürzten Wohnblocks fanden Retter bis Dienstagnachmittag (Ortszeit) acht Leichen. Zugleich blieb das Schicksal von mehr als 35 Menschen ungeklärt, von denen viele unter den Trümmern vermutet wurden. Präsident Wladimir Putin flog am Silvesterabend aus dem Urlaub in die Industriestadt am Ural und sprach mit Einsatzkräften und Opfern im Krankenhaus.

Es gelang den Rettern am Dienstag, ein schwer verletztes zehn oder elf Monate altes Mädchen zu bergen. "Ein Kind ist lebendig unter den Trümmern gefunden worden", sagte der Gouverneur des Gebietes Tscheljabinsk, Boris Dubrowski, der Agentur Interfax zufolge. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Explosion am Montag um 4.00 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MEZ) hatte einen ganzen Aufgang eines großen Wohnblocks aus ...

