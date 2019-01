Bielefeld (ots) - Bielefeld. Bahnvorstand Roland Pofalla hat eingeräumt, für Unpünktlichkeiten und Pannen bei der Deutschen Bahn AG mit verantwortlich zu sein. Er sieht allerdings schon aktuell Verbesserungen und stellt für die Zukunft weitere Schritte in Richtung Kundenzufriedenheit in Aussicht. Potenzial sieht er vor allem bei der Digitalisierung der Bahn. Pofalla sagte im Gespräch mit der Neuen Westfälischen (Mittwochsausgabe): "Natürlich fühle ich mich angesprochen. Und ich nehme Kritik sehr ernst. Wir tragen alle gemeinsam im Vorstand die Verantwortung und arbeiten mit vereinten Kräften. Natürlich bin ich auch für die Pünktlichkeit mitverantwortlich. Positiv ist, dass die Maßnahmen anfangen zu greifen. Der Dezember war von der Pünktlichkeit der beste Monat seit Februar". Um den Eisenbahnverkehr in Deutschland jedoch grundlegend auf neue Beine zu stellen, müsse allerdings auf die Digitalisierung der Schiene gesetzt werden. "Mit der Digitalen Schiene Deutschland fahren wir bis zu 20 Prozent mehr Züge auf dem bestehenden Netz. Das wäre mit einem klassischen Gleisausbau überhaupt nicht zu schaffen und um vieles teurer", so Pofalla.



