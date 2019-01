Tschüss 2018, hallo 2019! Im neuen Jahr ändert sich nicht nur die Zahl. Es gibt auch neue Regeln, die ab dem 1. Januar gelten. Hier stellen wir dir einige davon vor.

GELD FÜR KITAS: Die Politiker in Berlin haben beschlossen, mehrere Milliarden Euro zusätzlich für Kitas auszugeben. Was mit dem Geld passiert, entscheiden die Bundesländer. In einigen müssen die Eltern für die Kitas nun weniger oder gar nichts mehr zahlen. In anderen werden mehr Erzieher eingestellt. Das ist super, denn dann sind die Gruppen kleiner und die Erzieher haben mehr Zeit zum Spielen.

GETRÄNKEFLASCHEN: Im Supermarkt stecken viele Waren in Verpackungen. Manche werden nach dem Kauf weggeschmissen, andere werden wieder benutzt - etwa die Mehrweg-Flaschen. So sparen wir wertvolle Rohstoffe und produzieren weniger Müll. Ab sofort muss schon am Getränkeregal dranstehen, ob eine Flasche Einweg oder Mehrweg ist. So sollen sich Käufer besser entscheiden können.

MINDESTLOHN: Erwachsene bekommen für ihre Arbeit unterschiedlich viel Geld. Aber jeder musste bisher mindestens 8 Euro und 84 Cent pro Stunde erhalten. Die Firmen dürfen mehr als diesen Mindestlohn zahlen, aber nicht weniger. Dieser Mindestlohn wurde nun von der Regierung erhöht. Jetzt liegt er bei 9 Euro und 19 Cent für jede Stunde Arbeit.

WENIGER STEUERN: Damit der Staat Geld hat, zahlen Menschen und Firmen Steuern. Ab diesem Jahr müssen vor allem Väter und Mütter weniger solche Steuern zahlen. So bleibt mehr Geld für die Familie übrig. Experten haben ausgerechnet: Bei einem normalen Gehalt hat eine Familie pro Monat ungefähr 20 Euro mehr. Davon könnte eine Familie mit zwei Kindern zum Beispiel ins Schwimmbad gehen./DP/zb

