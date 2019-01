Nach den vielen Prognosen geben in der ersten Handelswoche 2019 Konjunkturdaten die Richtung vor. Eine Kurserholung ist nicht ausgeschlossen.

Nach dem Blick in die Kristallkugel, wo denn der Deutsche Aktienindex (Dax) am Ende des Jahres 2019 stehen dürfte, widmen sich die Analysten wieder dem schnöden Alltag. In den Handelstagen nach Sylvester werden die Umsätze ferienbedingt zwar noch niedrig bleiben, die Zeit um Weihnachten herum hat aber auch gezeigt, dass es momentan keine ruhigen Handelsphasen mehr gibt.

Die Anleger werden auf absehbare Zeit mit hoher Volatilität leben müssen. Dabei sind Kursschwankungen keinesfalls nur negativ zu sehen, wie die Experten beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch feststellen.

Volatilität sei nicht gleichbedeutend mit Risiko, wie es die Portfoliotheorie unterstelle. Ein deutlicher Kursrückgang erhöhe die Volatilität einer Aktie und mache sie in der Theorie riskanter obwohl das Unternehmen nun billiger zu haben sei und das Risiko für einen langfristigen Investor damit reduziere - vorausgesetzt, an der Qualität des Unternehmens habe sich nichts verändert.

"Kursschwankungen bieten Chancen, denn der Gewinn liegt bekanntlich im Einkauf", sagt Vorstand Bert Flossbach. "Insofern hat die aktuelle Korrektur auch etwas Positives."

Das haben sich wohl auch viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...