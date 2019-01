'Rhein-Zeitung' zu Trump/Repräsentantenhaus

Mit der Übernahme der Mehrheit im Repräsentantenhaus durch die Demokraten am morgigen Donnerstag fangen für Donald Trump neue Zeiten an. Erstmals seit dem Einzug ins Weiße Haus muss der Präsident von nun an Rechenschaft ablegen. Bisher konnte Trump angesichts der Mehrheiten der Republikaner in beiden Kammern des Kongresses schalten und walten, wie er wollte. Das ändert sich nun. Die Demokraten können über die Ausschüsse effektiv Kontrolle ausüben und offenlegen, wie korrupt diese Präsidentschaft ist. Sollte Trump sich gar der Justizbehinderung oder Verschwörung mit einer gegnerischen Macht schuldig gemacht haben, werden den Rest die Wähler und Gerichte erledigen. Die beste Amtsenthebung Trumps ist die an der Wahlurne im kommenden Jahr (2020)./yyzz/DP/zb

AXC0007 2019-01-02/05:35