Die Kanzlerin hat selbst in ihrer Neujahrsansprache zugegeben, dass die Politik im vergangenen Jahr zu wenig bewegt hat. Daran gemessen sind erstaunlich viele Änderungen zum Jahreswechsel in Kraft getreten. Allerdings ging es dabei meist darum, Geld zu verteilen, und zu wenig darum, das Land und seine Wirtschaft zukunftsfest zu machen. Wichtig sind da insbesondere Bildung und Infrastruktur. Ansonsten sollten gerade die Verbände auf weniger statt auf mehr Eingriffe der Politik setzen. Die weiß nämlich auch nicht besser als die Manager, was angesichts des internationalen Wettbewerbs gut für die deutschen Unternehmen ist./yyzz/DP/zb

