'Badische Zeitung' zur Drohung von Nordkoreas Diktator Kim

Die Sanktionen fügen Nordkorea nicht nur enormen ökonomischen Schaden zu, sie behindern auch den Annäherungsprozess zwischen Süd- und Nordkorea erheblich. Auch in Seoul sieht man das inzwischen so. Die jüngsten Drohungen meinen daher zweierlei: Washington soll gewarnt sein, dass Pjöngjang nicht länger auf ein Ende der Sanktionen warten will. Gleichzeitig soll dem eigenen Parteivolk, vor allem den Militärs, angezeigt werden, wir haben uns von den Amerikanern weder verschrecken noch entwaffnen lassen./yyzz/DP/zb

