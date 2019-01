'Allgemeine Zeitung' zum drohende Verkehrskollaps

Weniger Autos - nur so kann vernünftigerweise die Formel zur Bewältigung der Verkehrsprobleme in den Ballungsräumen lauten. Mit dieser Kernbotschaft versucht der Deutsche Städtetag zum Jahresbeginn die Politik auf Bundes- und Landesebene wachzurütteln und zu erhöhter Investitionsbereitschaft anzustacheln: Gelingt es nicht, den motorisierten Individualverkehr deutlich zu reduzieren, drohen die Städte zu ersticken - nicht nur an den Abgasen, sondern schlicht an den Blechmassen/yyzz/DP/zb

