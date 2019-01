Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Los Angeles Kings zum Jahresauftakt in der NHL eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Kalifornier verloren am Dienstag (Ortszeit) bei Vizemeister Vegas Golden Knights 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Brandon Pirri (44. Minute) und Alex Tuch (60.) erzielten die beiden Treffer der Golden Knights. Kings-Torhüter Jack Campbell überzeugte trotz Niederlage mit 46 Paraden. Los Angeles liegt nach der zweiten Pleite aus den vergangenen drei Spielen mit 35 Punkten weiter auf dem letzten Platz in der Pacific Division./fm/DP/zb

AXC0026 2019-01-02/06:45