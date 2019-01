Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Mit Beginn des neuen Jahres verlieren die Regierungen der Euro-Staaten ihren wichtigsten Investor: die Europäische Zentralbank (EZB). Denn künftig wird die EZB keine neuen Anleihen mehr kaufen, sondern nur noch abgelaufene Papiere ersetzen. Damit können sich die Länder nicht mehr wie bislang auf die Unterstützung durch die ultralockere Geldpolitik der Notenbank verlassen. Das trifft die Eurozone in einer Zeit, in der die Schuldenstände massiv angestiegen und die Probleme im Finanzsektor noch immer nicht gelöst sind. "Die Verschuldung ist die Achillesferse und deutet auf eine fragile Aufstellung gegenüber einer neuerlichen Konjunktureintrübung hin", warnt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. EZB und nationale Notenbanken haben seit 2015 rund 2,6 Billionen Euro an Anleihen gekauft, vor allem Staatsbonds. (Handelsblatt S. 4)

EZB - Angesichts der niedrigen Zinsen greift Bankenverbandspräsident Hans-Walter Peters die Europäische Zentralbank an. "Die EZB ignoriert nach wie vor sämtliche Mahnungen von allen Seiten und schiebt den Ausstieg aus den Negativzinsen auf die lange Bank", sagte Peters. Das sei aus seiner Sicht das falsche Signal. Den deutschen Sparern macht er deswegen wenig Hoffnungen für 2019: "Das Zinsumfeld dürfte sich nur wenig verändern." Es wird demnach bei extrem niedrigen Zinsen auf Sparguthaben bleiben. (Funke Mediengruppe)

HARTZ IV - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil strebt für das neue Jahr eine Hartz-IV-Reform an. "Überzogene Sanktionen, die in der Praxis nicht wirken, aber viele verunsichern, müssen weg", sagte Heil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Er erwarte bereits ab Januar "eine sehr interessante Debatte", dazu. (FAZ S. 1)

CHEMIEINDUSTRIE - Harter Brexit, Handelskonflikte, schleppende Autoproduktion - all das drückt auf die Erwartungen der Chemieindustrie für das gerade begonnene Jahr. Doch die Herausforderungen für Deutschlands drittgrößten Industriezweig stecken nicht nur in der Konjunkturentwicklung. In Asien und am Persischen Golf entstehen neue Wettbewerber, die auf das von den Deutschen besetzte Terrain der Spezialchemie drängen. Die heimischen Chemiefirmen werden beweisen müssen, wie robust ihre Geschäftsmodelle sind. (Handelsblatt S. 16)

WASSERWIRTSCHAFT - Die deutsche Wasserwirtschaft ruft die Politik dazu auf, das Land besser auf Wetterextreme vorzubereiten. "Die Infrastruktur muss im Einzelfall überprüft werden", sagte der für Wasser zuständige Hauptgeschäftsführer beim Branchenverband BDEW, Martin Weyand. Wo es Lücken im Ausbau der Wasser- und Abwassernetze gebe, sollten die Bundesländer Investitionshilfen auf die Agenda der Landesentwicklung setzen. (FAZ S. 15)

5G - Kartellamtschef Andreas Mundt begrüßt die umstrittenen Vergaberegeln für die neuen 5G-Mobilfunknetze. "Die Bundesnetzagentur hat unter den gegebenen Umständen einen guten Vorschlag für die Vergabelizenzen gemacht. Die nationalen Netzbetreiber werden verpflichtet sein, mit anderen Anbietern fair über einen diskriminierungsfreien Netzzugang zu verhandeln", sagte Mundt. "Die Netzagentur wird als Schiedsrichter agieren. Das wird nicht einfach und ist mit einer gewissen Rechtsunsicherheit verbunden. Entscheidend ist, wie das in der Praxis umgesetzt wird." (Rheinische Post)

GÖRING-ECKHARDT - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat ausgeschlossen, sich um die Spitzenkandidatur ihrer Partei für die nächste Bundestagswahl zu bewerben. "Ich war zweimal Spitzenkandidatin und es war eine tolle Aufgabe. Aber beim nächsten Mal machen das andere", sagte sie. Zur Frage, ob die Grünen angesichts der guten Umfragewerte einen Kanzlerkandidaten aufstellen sollten, sagte Göring-Eckardt, die nächste Bundestagswahl sei voraussichtlich erst in zweieinhalb Jahren. "Die Europawahlen im Mai werden ein Gradmesser sein, wo die Parteien wirklich stehen." (Funke Mediengruppe)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2019 00:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.