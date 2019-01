The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1AY38 ERSTE GP BNK 14-19MTN1377 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2NR4 BAY.LDSBK.OPF 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US713448CK28 PEPSICO INC. 13/19 BD01 BON USD N

CA PE0F XFRA USP78625DD22 PET. MEX. 18/28 MTN REGS BD01 BON USD N

CA BT4 XFRA US09776J1016 BON-TON STORES DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 3I4 XFRA US29102N1054 EMERGENT CAPITAL DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA U8P2 XFRA US2956251076 ERIN ENERGY DL-,01 EQ00 EQU EUR N