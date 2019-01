FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA VGG607541015 MICHAEL KORS HLDGS LTD

NGJ XFRA US64111Q1040 NETGEAR INC. DL-,001

MGNK XFRA DE000A2LQ900 MOLOGEN AG INH O.N.

MQ3 XFRA CA57778L1031 MAXAR TECHNOLOGIES O.N.