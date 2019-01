Die US-Bank JPMorgan hat Bayer von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 70 Euro gesenkt. Innerhalb der Pharmaindustrie sei er mit Blick auf 2019 für die großen Produzenten aufgrund ihrer höheren Gewinndynamik optimistischer als für die kleineren Anbieter, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für den unterbewerteten Sektor rechnet der Experte in diesem Jahr insgesamt mit steigenden Kursen. Bei Bayer erwartet Vosser - nicht zuletzt wegen der Glyphosat-Risiken und mangelnder Kurstreiber - aber ein weiteres schwieriges Jahr./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2019 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2019 / 00:15 / GMT

