Die US-Bank JPMorgan hat Novartis von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 87 auf 89 Franken angehoben. Innerhalb der europäischen Pharmaindustrie sei er mit Blick auf 2019 für die großen Produzenten aufgrund ihrer höheren Gewinndynamik optimistischer als für die kleineren Anbieter, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für den unterbewerteten Sektor rechnet der Experte in diesem Jahr insgesamt mit steigenden Kursen. Die Novartis-Aktie sieht Vosser hingegen nahe ihrem fairem Wert und attestiert ihr unter den großen Pharmawerten das geringste Aufwärtspotenzial./edh/ajx

