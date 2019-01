TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am ersten Handelstag im neuen Jahr zum Teil mit kräftigen Abgaben. Grund sind schlechte chinesische Konjunkturdaten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong bricht um 2,7 Prozent ein. In Schanghai gibt der Leitindex 1,3 Prozent auf 2.463 Punkte nach.

Mit nach unten gezogen werden auch die anderen Börsen der Region. In Seoul verliert der Kospi 1,8 Prozent. In Sydney schloss der Aktienmarkt mit einem Minus von 1,6 Prozent. Die Börse in Tokio bleibt noch bis einschließlich Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen.

Chinesische Einkaufsmanagerindizes im Kontraktionsbereich

Die chinesische Wirtschaft zeigt weiter Schwächesignale. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Dezember auf 49,7 (November: 50,2) Punkte. Damit sank er erstmals seit Mai 2017 auf einen Wert unter 50, was auf eine Schrumpfung des Sektors hindeutet. Der Subindex für neue Aufträge sank erstmals seit Juni 2016 auf unter 50.

Auch der bereits am Montag von Peking veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war für Dezember auf 49,4 (Vormonat: 50) Punkte gesunken. Der Index markierte damit den schwächsten Stand seit Februar 2016.

"Generell hatte der verarbeitende Sektor Chinas im Dezember mit einer sich abschwächenden Binnennachfrage und einer gedämpften Auslandsnachfrage zu kämpfen", erläutert Ökonom Zhengsheng Zhong von der CEBM Group die zahlen. "Es sieht immer mehr danach aus, als wenn die chinesische Wirtschaft unter einen höheren Abwärtsdruck geraten könnte."

Der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe in China "zeigt einige rote Fahnen", so Vishnu Varathan von der Mizuho Bank. Der Rückgang komme "nicht ganz überraschend angesichts des herausfordernden Umfeldes im globalem Handel", aber er ist "möglicherweise symptomatisch für einen weitaus stärkeren Nachfragerückgang". Chinas wirtschaftlicher Abschwung dürfte aufgrund der engen Handelsbeziehungen auch in den anderen Märkten der Region nachhallen, befürchtet der Analyst.

Vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaftsdaten aus China und weiter anhaltender Konjunkturskepsis an den Märkten geben die Ölpreise deutlich nach. Die global gehandelte europäische Sorte Brent verliert 1,3 Prozent auf 53,12 US-Dollar.

In der gesamten Region geben Ölaktien nach. In Hongkong brechen CNOOC um 6,9 Prozent ein. Für Petrochina geht es um 5,5 Prozent abwärts. Nicht viel besser sah es für australische Ölwerte aus. Santos gaben 3,6 Prozent nach. Oil Search und Woodside verloren 3,1 bzw. 2,7 Prozent.

Yen zieht kräftig an

Am Devisenmarkt zieht der Yen kräftig an. Die erneut schwachen Konjunktursignale treiben viele Anleger in sogenannte sicher Häfen, wozu auch die japanische Währung zählt. Der Dollar verbilligt sich von 109,70 Yen am Silversterabend auf 109,16. Der Yen steht damit so hoch wie zuletzt im Sommer 2018. Auch zum Euro fällt der Dollar zurück.

Auch der Goldpreis zieht an, zusätzlich untersützt vom schwächelnden Dollar. Die Feinunze verteuert sich um 4 Dollar auf 1.286 Dollar und ist ebenfalls so teuer wie zuletzt im Sommer.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.557,80 -1,57% -1,57% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Kein Handel Kospi (Seoul) 2.005,33 -1,75% -1,75% 07:00 Schanghai-Comp. 2.457,02 -1,48% -1,48% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.123,52 -2,79% -2,79% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.033,78 -1,14% -1,14% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.672,34 -1,08% -1,08% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:18 % YTD EUR/USD 1,1492 +0,2% 1,1464 1,1434 +0,2% EUR/JPY 125,44 -0,2% 125,75 125,96 -0,2% EUR/GBP 0,9000 +0,0% 0,8997 0,8981 +0,0% GBP/USD 1,2768 +0,2% 1,2745 1,2732 +0,2% USD/JPY 109,17 -0,5% 109,69 110,15 -0,5% USD/KRW 1114,36 -0,2% 1114,36 1113,60 0% USD/CNY 6,8785 0% 6,8785 6,8785 0% USD/CNH 6,8605 -0,1% 6,8690 6,8774 -0,2% USD/HKD 7,8355 +0,1% 7,8308 7,8311 +0,0% AUD/USD 0,7038 -0,1% 0,7044 0,7067 -0,1% NZD/USD 0,6715 +0,1% 0,6712 0,6718 +0,0% Bitcoin BTC/USD 3.798,50 +2,1% 3721,2450 3.783,75 +2,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,84 45,41 -1,3% -0,57 -1,3% Brent/ICE 53,05 53,80 -1,4% -0,75 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,93 1.282,61 +0,3% +4,32 +0,3% Silber (Spot) 15,45 15,50 -0,3% -0,04 -0,3% Platin (Spot) 796,15 796,50 -0,0% -0,35 -0,0% Kupfer-Future 2,65 2,63 +0,6% +0,02 +0,7% ===

