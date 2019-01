Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe schließt Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG erfolgreich ab DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe schließt Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG erfolgreich ab 02.01.2019 / 08:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aareal Bank Gruppe schließt Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG erfolgreich ab Wiesbaden, 2. Januar 2019 - Die Aareal Bank Gruppe hat den am 11. September 2018 angekündigten Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG erfolgreich abgeschlossen. Der Kauf wurde wie geplant mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 vollzogen. Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG ist mit dem nun erfolgten Closing der Transaktion eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft im Aareal Bank Konzern. Wie kommuniziert, wird die Transaktion bei der Aareal Bank zu einem positiven Einmaleffekt aus der Erstkonsolidierung (negativer Goodwill) in Höhe von ca. 52 Mio. EUR führen. Der genaue Wert unterliegt noch Anpassungen, die nun bezogen auf das Datum des Closings (31.12.2018) ermittelt werden. Mit der Transaktion verbindet die Aareal Bank - wie bereits zum Erwerb kommuniziert - keine weitergehenden strategischen Absichten. Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG befand sich unter der Regie ihres bisherigen Eigentümers bereits seit 2015 in einem Prozess des geordneten Rückbaus und ist nicht mehr mit Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung am Markt aktiv. Unter dem Dach der Aareal Bank soll der geordnete Rückbau konsequent weiter fortgesetzt werden. Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com 02.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762765 02.01.2019 ISIN DE0005408116 AXC0043 2019-01-02/08:32