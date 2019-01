DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,7 (November: 50,2) Punkte. Damit sank er erstmals seit Mai 2017 auf einen Wert unter 50, was auf eine Schrumpfung des Sektors hindeutet. Der Subindex für neue Aufträge sank erstmals seit Juni 2016 auf unter 50. Das Maß für neue Exportaufträge legte zwar leicht zu, blieb aber im kontraktiven Bereich. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie - Bekanntgabe am frühen Montag - war im Dezember auf 49,4 (Vormonat: 50) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ökonomen hatten den Konjunkturindikator auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat erwartet. Der Index für das nicht verarbeitende Gewerbe stieg dagegen von 53,4 auf 53,8.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 55,3

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.483,00 -0,89% Nikkei-225 Kein Handel Hang-Seng-Index 25.128,61 -2,77% Kospi 2.010,00 -1,52% Shanghai-Composite 2.463,77 -1,21% S&P/ASX 200 5.557,80 -1,57%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Schlechte chinesische Konjunkturdaten drücken auf die Kurse. "Generell hatte der verarbeitende Sektor Chinas im Dezember mit einer sich abschwächenden Binnennachfrage und einer gedämpften Auslandsnachfrage zu kämpfen", erläutert Ökonom Zhengsheng Zhong von der CEBM Group die zahlen. "Es sieht immer mehr danach aus, als wenn die chinesische Wirtschaft unter einen höheren Abwärtsdruck geraten könnte." Der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe in China "zeigt einige rote Fahnen", so Vishnu Varathan von der Mizuho Bank. Der Rückgang komme "nicht ganz überraschend angesichts des herausfordernden Umfeldes im globalem Handel", aber er ist "möglicherweise symptomatisch für einen weitaus stärkeren Nachfragerückgang". Chinas wirtschaftlicher Abschwung dürfte aufgrund der engen Handelsbeziehungen auch in den anderen Märkten der Region nachhallen, befürchtet der Analyst. Vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaftsdaten aus China und weiter anhaltender Konjunkturskepsis an den Märkten geben die Ölpreise deutlich nach und in der Folge auch Ölaktien.

US-NACHBÖRSE

Activision Blizzard sanken um 0,8 Prozent auf 46,21 US-Dollar. Der Computer- und Videospielekonzern hatte der Börsenaufsicht angezeigt, sich wohl von Finanzvorstand (CFO), Spencer Neumann, zu trennen. Gründe wurden vom Unternehmen nicht genannt. Mit der Finanzberichterstattung des Konzerns habe es aber nichts zu tun, hieß es. Medienberichten zufolge soll Netflix voraussichtlich in den kommenden Tagen Neumann zum neuen CFO ernennen. Netflix lagen nachbörslich 0,4 Prozent höher

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut DJIA 23.327,46 1,15 265,06 S&P-500 2.506,85 0,85 21,11 Nasdaq-Comp. 6.635,28 0,77 50,76 Nasdaq-100 6.329,96 0,71 44,70 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 982 Mio 893 Mio Gewinner 2.153 1.963 Verlierer 868 1.069 Unverändert 54 69

Freundlich - Die Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits sorgte am letzten Handelstag 2018 für etwas Kauflaune. Das konnte freilich nichts mehr daran ändern, dass 2018 für Dow & Co das schwächste Jahr seit der Finanzkrise war mit enem Minus von rund 6 Prozent. Laut US-Präsident Donald Trump soll es "große Fortschritte" in einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegeben haben. "Solange sie miteinander reden ist das positiv für den Markt", kommentierte Geoffrey Yu, Anlageexperte beim Vermögensverwalter UBS. An anderer Stelle war von einer Kombination aus Schnäppchenkäufen und sogenanntem Window Dressing als Kurstreiber zu hören. Von einer Trendwende wollten denn auch nur wenige Akteure sprechen angesichts des zuletzt gestiegenen Pessimismus mit Blick auf die globalen Konjunkturaussichten und der strafferen Geldpolitik nicht nur in den USA. Dazu passend war am Wochenende aus China gerade erst die schwächste Aktivität im verarbeitenden Gewerbe gemeldet worden. Außerdem schwelt der Haushaltsstreit weiter mit der Folge eines teilweisen Stillstands staatlicher Behörden.

US-ANLEIHEN

Die US-Anleihen zogen deutlich an. Die Zehnjahresrendite gab um 5,5 Basispunkte nac auf 2,68 Prozent, womit sich der Rückgang in den vergangenen Wochen auf 33 Basispunkte summierte. Im vergleich zum Jahresbeginn sank die Rendite um 28 Basispunkte. Händler sprachen unter anderem von portfoliotechnisch verstärktem Kaufinteresse zum Monatsende, wobei der dünne Handel die Kursbewegung mäöglicherweise verstärkt habe.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:18 % YTD EUR/USD 1,1487 +0,2% 1,1464 1,1434 +0,2% EUR/JPY 125,42 -0,3% 125,75 125,96 -0,3% EUR/GBP 0,9002 +0,1% 0,8997 0,8981 +0,0% GBP/USD 1,2761 +0,1% 1,2745 1,2732 +0,2% USD/JPY 109,18 -0,5% 109,69 110,15 -0,5% USD/KRW 1119,08 +0,4% 1114,36 1113,60 +0,4% USD/CNY 6,8526 -0,4% 6,8785 6,8785 -0,4% USD/CNH 6,8623 -0,1% 6,8690 6,8774 -0,1% USD/HKD 7,8355 +0,1% 7,8308 7,8311 +0,0% AUD/USD 0,7041 -0,1% 0,7044 0,7067 -0,1% NZD/USD 0,6717 +0,1% 0,6712 0,6718 +0,1% Bitcoin BTC/USD 3.785,63 +1,7% 3721,2450 3.783,75 +1,8%

Das Pfund zog kräftig an von 1,2698 Dollar am Freitag an auf Tageshochs um 1,2800. Zuletzt kostete es mit 1,2750 am Silversterabend aber wieder deutlich weniger. Hintergrund der Kursgewinne der britischen Währung waren Berichte, wonach es im britischen Parlament Pläne geben soll, den Brexit zu verschieben, sollte Premierministerin Theresa May in der Parlamentsabstimmung über den ausgehandelten Brexit-Deal scheitern, wonach es derzeit aussieht. Das schürte auch Spekulationen über eine möglicherweise zweite Abstimmung in der Bevölkerung über den Brexit. Erneut schwache Konjunktursignale treiben im Mittwochhandel viele Anleger in sogenannte sicher Häfen, wozu auch die japanische Währung zählt. Der Dollar verbilligt sich von 109,70 Yen am Silversterabend auf 109,16. Der Dollar schwächelt auch zum Euro. Marktbeobachter verweisen dazu auf den weiter andauernden Handelsstreit in den USA und den dadurch ausgelösten teilweisen Behördenstillstand.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,78 45,41 -1,4% -0,63 -1,4% Brent/ICE 53,19 53,80 -1,1% -0,61 -1,8%

Am Ölmarkt tat sch zum Jahresausklang nach einem sehr turbulenten Jahr wenig. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 45,41 Dollar. Nach einem kräftigen Anstieg zuvor, ging es seit Oktober steil bergab bei den Ölpreisen wegen eines chronisch zu hohen Ölangebots bei gleichzeitig zunehmenden Nachfragesorgen angesichts sich eintrübender Konjunktursignale. Im Jahreshoch kostete das Barrel der US-Sorte WTI rund 76 Dollar, hat seitdem also 40 Prozent verloren. Als im Dezember die Opec und Russland eine Fördersenkung beschlossen, stabilisierten sich die Preise zunächst zwar etwas, fielen dann aber weiter. Verglichen mit dem Ölpreis zu Jahresbeginn beläuft sich das Minus so auf rund 25 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,49 1.282,61 +0,3% +3,88 +0,3% Silber (Spot) 15,45 15,50 -0,3% -0,04 -0,3% Platin (Spot) 796,15 796,50 -0,0% -0,35 -0,0% Kupfer-Future 2,65 2,63 +0,6% +0,02 +0,7%

Der Goldpreis zog weiter an um etwa 2 Dollar. Mit 1.283 Dollar war die Feinunze zum Jahresende in den USA so teuer wie zuletzt im Juni.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BRASILIEN

Unter dem Boykott der Opposition hat der rechtsradikale Politiker Jair Bolsonaro am Dienstag das Präsidentenamt in Brasilien, dem größten Land Lateinamerikas, angetreten. Der 63-Jährige rief bei seiner Vereidigung im Parlament in Brasilia zum Kampf gegen Korruption, Kriminalität und "linke Ideologie" auf und kündigte eine radikale Abkehr von der bisherigen Politik an. Er wolle Brasilien aus der "schwersten ethischen und moralischen Krise seiner Geschichte" herausführen.

CHINA

hat seinen Willen bekräftigt, eine Wiedervereinigung mit Taiwan im äußersten Fall auch mittels militärischer Gewalt zu erzwingen. Präsident Xi Jinping sagte am Mittwoch, Peking "behält sich die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen". Letztlich werde die Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland erfolgen, sagte Xi. Diese sei im Interesse und zum Wohle der "taiwanischen Landsleute".

GESUNDHEITSPOLITIK USA

Das von einem Richter im US-Bundesstaat Texas für verfassungswidrig erklärte Gesundheitssystem "Obamacare" bleibt bis zur Berufungsentscheidung in Kraft. Der Richter Reed O'Connor entschied am Sonntag, sein Urteil gegen die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama auszusetzen. "Viele ganz normale Amerikaner würden sonst vor großer Unsicherheit stehen", erklärte er zu Begründung.

KONJUNKTUR INDONESIEN

In Indonesien sind die Verbraucherpreise im Dezember zum Vorjahr um 3,13 Prozent gestiegen, stärker als mit 3,02 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Das Bruttoinlandsprodukt Singapurs ist im vierten Quartal um 2,2 Prozent zum Vorjahr gewachsen, exakt so stark wie prognostiziert.

KONJUNKTUR THAILAND

In Thailand sind die Verbraucherpreise im Dezember zum Vorjahr um 0,36 Prozent gestiegen, deutlich schwächer als mit 0,8 Prozent etrwartet.

NORDKOREA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will die vorsichtige Annäherung im Verhältnis zu den USA im neuen Jahr fortsetzen, stellt dafür aber Bedingungen. In seiner Neujahrsansprache zeigte sich Machthaber Kim Jong Un zu weiteren Treffen mit US-Präsident Donald Trump bereit. Zugleich drohte er den USA mit einer Kursänderung, sollten diese die Strafmaßnahmen gegen sein Land aufrecht erhalten.

USA

Im Haushaltsstreit in den USA machen die Demokraten Druck auf Präsident Donald Trump. Schon in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Repräsentantenhauses am Donnerstag wollen sie ihre neu gewonnene Mehrheit nutzen, um ein Haushaltsgesetz zu verabschieden. Damit soll die Zwangsschließung von Teilen des Regierungsapparats beendet werden. Trump erteilte dem Entwurf allerdings eine Absage, weil dieser nicht die von ihm geforderte Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko enthält.

AMAZON

plant den Auf- und Ausbau von Whole-Foods-Läden in den USA, um mehr Kunden in die Reichweite des zweistündigen Lieferservices des E-Commerce-Riesen zu bringen. Dies berichten mit den Plänen vertraute Informanten.

SEARS

Der Hedgefonds ESL Investment von Edward Lampert will die US-Kaufhauskette Sears vor dem Untergang bewahren. Das Überleben ist damit aber noch nicht garantiert. Denn Lampert, Chairman von Sears und zuvor auch CEO des Unternehmens, benötigt für seinen Plan die Unterstützung von Banken. Einem ESL-Sprecher zufolge hat der Fonds über die Tochtergesellschaft Transform Holdco LLC ein Angebot für etwa 425 Sears-Geschäfte im Gesamtwert von 4,4 Milliarden US-Dollar vorgelegt.

WELLS FARGO

legt den Streit um die Eröffnung fingierter Konten bei und zahlt dafür 575 Millionen US-Dollar.

