FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Mittwoch um 19 Ticks auf 163,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,86 Prozent und das Tagestief bei 163,58 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.33 Uhr rund 18.500 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 132,57 Prozent. Der Bund-Future bleibt mit der angespannten Stimmung an den Aktienmärkten in der Nähe der Rekordhochs. Es gilt den Widerstand bei 164,00 zu überwinden. Für Zulauf am als vergleichsweise sicher geltenden Rentenmarkt sorgen schwache Konjunkturdaten aus China sowie der andauernde Handelsstreit in den USA.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2019 02:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.