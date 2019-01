Fundamental: Der Goldpreis befand sich in den ersten acht Monaten dieses Jahres fast kontinuierlich unter Beschuss, während die Aktienmärkte stiegen. Anfang September kam die Wende: Seitdem ging es bei den Aktien bergab. Zur gleichen Zeit setzte die Umkehr beim Goldpreis ein. Der Anstieg könnte sich auch im Jahr 2019 fortsetzen. Nachlassendes Wirtschaftswachstum, sinkende Gewinne und Gewinnwarnungen der Unternehmen und weitere verschiedene internationale Spannungen, die zusätzliche Unsicherheit in die Entwicklung der Finanzmärkte bringen, könnten Gründe sein. Auch ein flacherer Zins-Pfad der US-Notenbank würde dem Goldpreis gleich doppelt in die Karten spielen, denn darüber könnte sich auch der US-Dollar wiederum wenig stark zeigen.

Technisch: Der Goldpreis beschreitet seine seit Mitte August bestehende, ansteigende Tendenz. Diese hatte anfangs noch nach einer Seitwärtsbewegung zwischen 1180 und 1210 US-Dollar ausgesehen, doch daraus bildete sich ab Oktober schließlich ein Aufwärtstrend ...

