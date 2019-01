Seit Paul Achleitner im Mai 2012 den Aufsichtsrat der Deutschen Bank leitet, gab die Aktie des Kreditinstituts von rund 25 auf 7 € nach; allein im vorigen Jahr gingen 56,3 Prozent verloren und man war damit Schlusslicht im DAX.



Amtsmüde ist der Aufseher deswegen aber nicht: Achleitner betonte, sein Amt bis 2022 ausüben zu wollen, entsprechend dem Auftrag der Aktionäre. Die Bank habe eine starke Kapitalbasis, die Liquidität befinde sich auf Rekordniveau und Vorstandschef Christian Sewing sei in der Lage, das Kreditinstitut in eine neue Wachstumsphase zu führen.



Die Aktie der Deutschen Bank war am 27. Dezember bis 6,68 Euro abgetaucht, kämpft zurzeit aber schon wieder mit der 7-Euro-Marke.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info