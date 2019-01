Was bringt das neue Börsenjahr 2019? Vermutlich höhere Kursschwankungen. Der Auftakt ist auf jeden Fall schon mal misslungen.

Der deutsche Leitindex knüpft nahtlos an das miserable Börsenjahr 2018 an. Am ersten Handelstag 2019 notiert der Dax rund ein Prozent tiefer auf 10.454 Zählern. Am vorangegangenen Handelstag am Freitag vergangener Woche hatte er 1,7 Prozent fester bei 10.559 Punkten geschlossen.

Und was dürfte das neue Börsenjahr bringen? Sicher scheint zu sein: Eine erhebliche höhere Volatilität, in diesem Punkt sind sich die meisten Experten einig. Aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. "Kursschwankungen bieten Chancen, denn der Gewinn liegt bekanntlich im Einkauf", meint Bert Flossbach, Vorstand des gleichnamigen Vermögensverwalters. "Insofern hat die aktuelle Korrektur auch etwas Positives."

Die Banken sind mal wieder optimistisch. Im Durchschnitt erwarten die 30 Volkswirte und Analysten, die vom Handelsblatt befragt wurden, für 2019 für den Aktienleitindex Dax einen Anstieg auf 12.053 Punkte, das wäre ein Plus von mehr als 14 Prozent gegenüber Schlussstand 2018.

Die Spanne der Schätzungen reicht von 13.400 Punkte (Bankhaus Santander) auf der Ober- und 10.000 Punkte (Société Générale) auf der Unterseite. Allerdings lagen die Experten für das Jahr 2018 mit ihren Vorhersagen so stark daneben wie selten zuvor. Das durchschnittliche Kursziel (12.053 Punkte) ist oft ein Wert, an dem sich Anleger etwas orientieren können.

Zu einer Belastung für die Märkte könnte in den nächsten Tagen der sogenannte "Government Shutdown" in den USA werden - die bereits fast zweiwöchige Haushaltssperre in den USA. Bislang war das Szenario stets kalkulierbar: Nach ein paar Tagen einigten sich die Beteiligten und alles war wieder gut. "Man mag das je nach Geschmack als unsinniges Polit-Spektakel oder als gelebten demokratischen Diskurs ansehen", meinen die Devisenanalysten der Commerzbank.

Doch unter US-Präsident Donald Trump ist alles anders. Er ist stolz ...

