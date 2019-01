Black Pearl Digital AG: Gesellschaft plant die Aufnahme in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und XETRA-Notiz DGAP-News: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Zulassungsantrag Black Pearl Digital AG: Gesellschaft plant die Aufnahme in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und XETRA-Notiz 02.01.2019 / 09:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 02.01.2018 - Die Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) gibt bekannt, dass mit der in den letzten Tagen erfolgten Auslieferung der neuen Aktien die aktuelle Kapitalmaßnahme planmäßig abgeschlossen wurde. Gleichzeitig strebt die Gesellschaft an, alle Aktien zeitnah in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf einzubeziehen. Emittenten im Primärmarkt sind durch das Regelwerk der Börse Düsseldorf verpflichtet, erhöhte Publizitätsstandards einzuhalten und Anleger laufend mit allen wichtigen Informationen rund um das Unternehmen zu versorgen. Gleichzeitig ermöglicht dieser Schritt die Aufnahme einer fortlaufenden Notierung auf XETRA, dem elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse. Neben der erhöhten Transparenz möchte die Gesellschaft Ihren Aktionären eine deutlich verbesserte Handelbarkeit der Aktien bieten und geht von einer Umsetzung der Maßnahme im Laufe des Januar 2019 aus. Über die Black Pearl Digital AG Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche Digital Transformation, Fintech und Digital Assets. Die Black Pearl Digital AG bietet neben einem breiten Spektrum an Beratungs- und IT-Dienstleistungen insbesondere im zukunftsträchtigen Umfeld für Blockchain-Anwendungen auch Finanzierungs- und ICO-Beratung sowie Beteiligungskapital in den genannten Bereichen an. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Kontakt Black Pearl Digital AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München Tel.: +49 89 5108 5683 Email: ir@blackpearl.digital Internet: www.blackpearl.digital 02.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Black Pearl Digital AG Dessauer Str. 6 80992 München Deutschland Telefon: +49 89 5108 5683 Fax: +49 89 5108 5684 E-Mail: ir@blackpearl.digital Internet: https://www.blackpearl.digital ISIN: DE000A2BPK34 WKN: A2BPK3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 762779 02.01.2019 ISIN DE000A2BPK34 AXC0066 2019-01-02/09:34