Der Euro ist am Mittwoch gestiegen und hat zwischenzeitlich den höchsten Stand seit November erreicht. In der Früh legte der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1497 US-Dollar zu. Das ist der höchste Stand seit dem 7. November 2018. Um 9 Uhr kam der Euro auf 1,1466 Dollar zurück. In New York hatte der Euro gegen 22 ...

