Auf die Stimmungsdaten aus China reagierte der Ölmarkt mit Enttäuschung. Zum Start in den Handelstag sind die Preise am Morgen wieder gesunken.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 53,15 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 50 Cent auf 44,91 Dollar. ...

