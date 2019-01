2.1.: Georg Zinner läutet die Opening Bell für Mittwoch. Möge der Geschäftsführer der OeKB CSD im Jahr 2019 viele neue ISINs an Emittenten vergeben, zb rund um den neuen direct market plus. Im Magazine #23 (seit heute unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_23 als Digital Paper live) ist Zinner im Interview zum global market http://www.oekb.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 28.12.: Karl Brauneis läutet die Opening Bell für Freitag, den letzten Handelstag 2018. Als Head of Market Operations & Surveillance der Wiener Börse erinnert er daran, dass die Schlussauktion bei Aktien heute schon um 14:15 Uhr startet. Die Wiener Börse wünscht einen guten Rutsch! http://www.wienerborse.at ...

