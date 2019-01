Das Jahr an den Aktienmärkten war gezeichnet von politischen Meilensteinen, ob in Brasilien, der Türkei oder den USA. Nicht überall ist das negativ für die Börse.

Die deutsche Innenpolitik war 2018 so chaotisch wie selten zuvor. Auswirkungen auf die Börse hatten die Konflikte bei der Regierungsbildung in Berlin und dann innerhalb der Koalition aus CDU/CSU und SPD kaum. Doch weltweit hat die Politik Aktien- und Währungskurse massiv beeinflusst. Ob Wahlen in Brasilien, Italien und der Türkei, der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Handelsstreit mit China oder die Brexit-Verhandlungen - immer reagierten die Anleger, oft besorgt. Eine Chronik.

9.1. Erstmals seit 2015 kommt es zu bilateralen Gesprächen zwischen Nordkorea und Südkorea. Es gibt erste Erfolge: Nordkorea will an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die Militärs verabreden weitere Gespräche.

5.2. Jerome Powell hat seinen ersten Arbeitstag als Chef der US-Notenbank Fed. Es wird ein turbulenter. Der Leitindex der Wall Street, der Dow Jones, verliert 1175 Punkte - so viel wie nie zuvor an einem Tag. Gleich mehrere Auslöser sind für den Kursrutsch, ein "Flash Crash", verantwortlich. Darunter steigende Anleiherenditen, die Aktien unattraktiver machen sowie steigende Löhne und Inflation in den Vereinigten Staaten.

4.3. Italien wählt. Mit 32,6 Prozent der abgegebenen Stimmen wird die 5-Sterne-Bewegung stärkste Kraft. Die Lega, mit der sie später eine populistische Regierung eingehen wird, bekommen 17,3 Prozent. An der Mailänder Börse trifft die politische Ungewissheit nach der Abwahl der etablierten Parteien vor allem Finanztitel. Zwei Banken liegen mehr als fünf Prozent im Minus.

23.3. US-Präsident Donald Trump erhebt Schutzzölle auf Alu und Stahl. Die EU, Kanada und Mexiko sind zwar zunächst betroffen, doch der Handelskonflikt mit China spitzt sich zu. "Wenn es einen Handelskrieg gibt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, wer würde sich nicht um die Folgen für die Weltwirtschaft sorgen?", sagte Stratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

2.4. China reagiert auf die Zölle der Vereinigten Staaten und verhängt Zölle auf Waren im Wert von drei Milliarden US-Dollar. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte geht am Ostermontag mit 23.644 Punkten 1,9 Prozent schwächer aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 2,2 Prozent auf 2582 Zähler.

8.5. Trump zieht sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurück. Während etwa Deutschland unbedingt an der Regelung festhalten will, bezeichnen Trump, sein Außenminister Mike Pompeo sowie der Nationale Sicherheitsberater John Bolton das Abkommen als einen schlechten Deal. Die Kontrollmechanismen seien zu lax, die Laufzeit sei zu kurz. Die Ölpreise reagieren prompt auf die Nachricht: Der Preis für Nordseeöl fällt zeitweise um vier Prozent bis auf 73,10 Dollar je Barrel.

1.6. Trumps Zölle auf Alu und Stahl treffen jetzt auch Europa. Alles Bitten der EU hat den US-Präsident nicht zu einer Meinungsänderung bewogen. Er sieht sein Land im internationalen Handel benachteiligt. Auf die Börsen hat das an diesem Tag keinen Einfluss. Die Strafmaßnahmen waren lange angekündigt gewesen. Positive US-Arbeitsmarktdaten verhelfen den Aktienmärkten sogar zu einem Plus.

9.6. Auf dem G7-Gipfel in Kanada entsteht ein ikonisches Bild. Es zeigt, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kreis der mächtigen Staatsmänner Trump ...

