Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Aktienanleihen der Deutschen Bank auf die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) vor.Trotz negativer Gerichtsurteile, der negativen Konsequenzen einer Absenkung der CO2-Grenzwerte und der durch den Abgasskandal entstehenden hohen Kosten habe sich der Kurs der Volkswagen-Vorzugsaktie in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich mit dem Gesamtmarkt halbwegs stabil entwickeln können. Mit einem Minus von 17 Prozent habe die Volkswagen-Vorzugsaktie im abgelaufenen Jahr ungefähr genau so viel wie der DAX eingebüßt. ...

