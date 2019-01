München (ots) - Prinz George ist das beliebteste Königskind Europas. Das zeigt eine exklusive Kantar-Emnid-Umfrage im Auftrag von FRAU IM SPIEGEL. 1001 Frauen in Deutschland wurden befragt: Wer ist Ihr Lieblings-Kind aus den europäischen Königshäusern? Prinz George nannten insgesamt 24 Prozent. Besonders gut kommt der Fünfjährige bei den 14- bis 29-Jährigen an. Dies dürfte an seiner unverstellten Art liegen: Egal, wie er sich fühlt - er zeigt es. Das brachte ihm den Spitznamen "Grumpy George" (Grießgrämiger George) ein. Doch wenn es um Hubschrauber, Lego oder Faxen machen geht, strahlt George über beide Backen. Er steht in der Thronfolge auf Platz drei und wird nach seinem Vater Prinz William (36) einmal König von England. Mutter Catherine (36) bringt ihn jeden Tag persönlich in die Thomas's Battersea Schule, wo er seit September die erste Klasse besucht. Dort lernt der kleine Prinz Mathe, Französisch, Geschichte - und Ballett.



Platz zwei der Umfrage belegt Prinzessin Estelle mit 19 Prozent. Die sportliche Tochter von Kronprinzessin Victoria (41) verzaubert die Deutschen mit ihrer unkomplizierten Art und ihrem Lächeln. Die Sechsjährige absolviert offizielle Auftritte wie eine Große und nimmt dabei ihren Bruder, Prinz Oscar (2), an die Hand. Das imponiert vor allem den 40- bis 49-Jährigen. Estelle besucht die "Campus Manilla"-Privatschule, die neben Sprachen und Naturwissenschaften auch die Kreativität fördert. Zusätzlich nimmt sie Sprech-Unterricht an der Calle Flygare Theaterschule, um als zukünftige Königin Schwedens eindrucksvolle Reden zu halten.



Den dritten Platz im Mini-Royals-Ranking erreicht Prinzessin Charlotte mit 14 Prozent. Sie ist erst drei, weiß aber genau, was sie will - und was nicht. Als Bruder Louis getauft wurde, wies sie die Fotografen zurecht: "Ihr kommt nicht mit." Besonders beliebt ist der niedliche Frechdachs bei den jüngeren Befragten zwischen 14 und 39 Jahren. Die Prinzessin versprüht Charme und verzückt ihre Fans mit fleißigem Winken. Mama Kate soll ihr gezeigt haben, wie sie Hände schüttelt und knickst. So wirkt sie schon wie ein Profi und genießt Auftritte. Aber: "Sie hält uns ganz schön auf Trab", verriet William. Charlotte ist temperamentvoll und gern Bestimmerin, auch bei Bruder George. Seit Januar besucht sie die "Willcocks Nursery School" und lernt jetzt neben Lesen, Rechnen und Tanzen auch gutes Benehmen.



Auf den weiteren Rängen folgen Prinz Oscar mit drei Prozent, Kronprinzessin Leonor (13) und Infantin Sofía (11) aus dem spanischen Königshaus sowie Prinzessin Gabriella von Monaco (4) mit jeweils einem Prozent und die dänischen Zwillinge Prinzessin Josephine und Prinz Vincent (7) sowie Prinz Jacques von Monaco (4) mit jeweils null Prozent. (An 100 % fehlende Angaben = "weiß nicht" / "keine davon".)



