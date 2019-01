Baierbrunn (ots) -



Häufig essen wir mehr, als der Körper braucht. Ein einfacher Trick hilft, verzichtbare zweite Portionen zu vermeiden: Monika Bischoff vom Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München empfiehlt im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau", sich eine Portion auf den Teller zu geben und dann eine Eieruhr auf 20 Minuten zu stellen. Solange die Uhr läuft, isst man seine Portion auf, darf sich aber zunächst keinen Nachschlag holen. "Unser Sättigungsgefühl tritt etwas verzögert auf", erklärt Bischoff. Nach Ablauf der 20 Minuten spüren viele, dass sie bereits satt sind.



Hilfreich ist der Expertin zufolge auch, nach Plan zu speisen. "Wer sein Essen plant, nascht weniger zwischendurch", so Bischoff. Wichtig ist, sich für jede Mahlzeit Zeit zu nehmen und nicht permanent zu snacken. Bischoff rät ihren Patienten, sieben Tage lang alles zu notieren, was sie essen, und die Kalorienzahl der Lebensmittel festzustellen. "Inzwischen gibt es jede Menge Apps, mit denen sich das schnell herausfinden lässt", sagt die Ernährungsberaterin. Auf diese Weise bekommt man ein Gefühl für echte Kalorienbomben. In der Titelgeschichte der neuen "Apotheken Umschau" erklären Experten, was bei Diäten zu beachten ist und wie es gelingen kann, dauerhaft weniger zu wiegen.



