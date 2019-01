Der Dax schloss 2018 satt im Minus ab. Anleger, die mit Indexfonds auf bestimmte Branchen oder Auslandsbörsen setzten, konnten dagegen Gewinne mitnehmen. Welche ETFs 2018 die höchste Rendite brachten.

Knapp zehn Prozent verloren die Aktienmärkte 2018 an Wert. Nach einer Analyse des deutschen Fondsanbieters DWS war es das schlechteste Jahr für Aktieninvestoren seit der Finanzkrise. Davor hatten Aktien zuletzt im Jahr 2011 unterm Strich am Jahresende im Minus gelegen. Selbst Gold und Anleihen waren für Anleger in diesem Jahr keine rentable Alternative.

Trotzdem sorgen börsennotierte Indexfonds (ETFs) bei Anlegern für Euphorie. Diese Fonds, die die Wertentwicklung eines zugrundeliegenden Indexes oder einer bestimmten Kategorie von Aktien abbilden, erhielten so viel neues Geld von Anlegern wie nie zuvor: Mehr als 350 Milliarden Dollar flossen 2018 weltweit allein in Aktien-ETFs. Insgesamt hielten Anleger 3,7 Billionen Dollar in diesen Indexfonds, wie Daten von Bloomberg zeigen.

Selbst die Anzahl der global verfügbaren ETFs stieg nach Daten der Fonds-Analysten bei ETFGI um fast 1000 gegenüber dem Vorjahr. Anleger haben inzwischen die Auswahl aus 6222 ETF-Indexfonds. An deutschen Börsen notieren nach Bloomberg-Daten allerdings nur 373.

Doch selbst unter diesen ETFs bleibt die entscheidende Frage: Bei welchen lohnte sich die Investition?

Wir haben die über 4400 Aktien-ETFs nach ihrem Kursgewinn im Jahr 2018 analysiert, den der Datendienstleister Bloomberg aufführt. Ähnlich wie der deutsche Aktienindex Dax oder der MSCI World lagen diese ETFs im Durchschnitt im vergangenen Jahr im Minus: mit gut elf Prozent. Ernüchternd, nach dem die ETFs 2017 im Schnitt um zehn Prozent zugelegt hatten. Damals hatten vor allem Anlagen mit Fokus auf China-Aktien und globale Technologiekonzerne die Kurse getrieben. 180 bis 200 Prozent waren mit solchen ETFs für Anleger drin.

Der Beste ETF aus den über 4000 Werten schaffte über das vergangene Jahr zwar 118 Prozent plus, der Direxion Daily Natural Gas Bear 3x-ETF. Allein der Name verrät aber: keine Anlage für Privatanleger, sondern ausschließlich für Profi-Spekulanten. Denn er soll die Investoren gleich dreifach an einem Kursverlust von Aktien solcher Unternehmen teilhaben lassen, die Erdgasvorkommen erschließen und Gas fördern.

Und auch unter den 373 ETFs an deutschen Börsen belegt ein Wert den ersten Platz, der auf Kursverluste setzt und eher nicht in das Depot der Privatanleger gehört: Der Xtrackers ShortDax x2 Daily Swap: mit 39 Prozent plus. Er profitiert doppelt, vereinfacht gesprochen, wenn der Dax an Wert verliert.

Solche gehebelten ETFs ausgeschlossen, die also gleich mehrfach die Kursentwicklung des Basiswertes abbilden, ...

