China Tobacco International, eine Tochter des staatlichen chinesischen Tabakgiganten China Tobacco, plant einen IPO. China Tobacco, ein staatlicher Monopolkonzern und der weltgrößte Tabakhersteller, will mit seinem internationalen Ableger China Tobacco International an die Hongkonger Börse. An dem Börsengang halte man trotz des Drucks auf die chinesische Regierung Tabak- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...