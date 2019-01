Hannover (www.anleihencheck.de) - Das erste Jahr ohne weitere Nettoankäufe im Rahmen des EAPP - endlich wieder ein Hauch von Normalität, so die Analysten der Nord LB.Nicht ganz: Schließlich würden auslaufende Titel b.a.w. (aus Sicht der Analysten bis mindestens 2021) voll reinvestiert. Also: Normalität gehe anders. Die Hoffnung auch im Rentenmarkt endlich mal wieder auch nur im Ansatz vernünftige Renditen zu bekommen - Fehlanzeige! Anders in den USA: Hier würden sich Anleihen wieder - by the way - kein gutes Omen für den Aktienmarkt rentieren? Die FED wolle die Zinsen weiter anheben, sehe aber doch schon Wolken am Horizont - ein Hurrikan sei aber noch weit entfernt. (02.01.2019/alc/a/a) ...

