Bereits zum Jahreswechsel herrscht auf der NEPTUN WERFT mit der Fertigung des 140 Meter langen Maschinenraum-Moduls (FERU - Floating Engine Room Unit) für das neue Kreuzfahrtschiff "Iona" (P&O Cruises) Hochbetrieb. Es ist das vierte FERU in der Jahresbilanz 2018. "Wir haben damit den entscheidenden Schritt vollzogen, die NEPTUN WERFT weiter als strategischen Partner der MEYER Gruppe für hochkomplexe Maschinenraum-Module zu stärken", unterstreicht Manfred Ossevorth, Geschäftsführer der NEPTUN WERFT. Ein Meilenstein war im Frühjahr 2018 die Inbetriebnahme einer neuen Produktionshalle. "Die Halle 8a bietet alle Voraussetzungen, um vier FERUs pro Jahr abzuliefern und perspektivisch sogar sechs. Zudem steigern wir unsere Produktivität deutlich", so Ossevorth. Die FERUs bilden das jeweilige "Herzstück" der Kreuzfahrtschiffe, die in Papenburg und Turku gebaut werden. In den Modulen sind auf vier Decks sämtliche Antriebs- und Versorgungssysteme installiert. Von den Motoren über Stromaggregate, Heizungs- und Klimatechnik bis hin zu Tanks für Flüssiggas (LNG). Die NEPTUN WERFT und MEYER WERFT sind weltweit die ersten Schiffbaubetriebe, die die anspruchsvolle LNG-Technologie für Kreuzfahrtschiffe realisieren. Anfang 2018 hatte die NEPTUN WERFT außerdem den LNG-Tanker "Coral EnergICE" an die niederländische Reederei Anthony Veder übergeben. Das 164 Meter lange Spezialschiff transportiert nicht nur LNG, sondern nutzt den alternativen Treibstoff für den eigenen Antrieb.



Abgeliefert wurde 2018 auch eine Doppelendfähre an die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.). Zudem entstanden im Verlauf des Jahres sechs Flusskreuzfahrtschiffe der Viking Longship Class (Länge: 135 Meter) für Viking River Cruises (USA). Diese werden im Frühjahr 2019 in Fahrt gehen. In den letzten zehn Jahren wurden mehr als 60 Flusskreuzfahrtschiffe gebaut. Um die künftigen anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen - aktuell stehen 22 seegängige Kreuzfahrtschiffe im Auftragsbuch der MEYER Gruppe -, werden im Jahr 2019 zusätzlich 100 Arbeitsplätze auf der NEPTUN WERFT entstehen. www.meyercareer.com.



