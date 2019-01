Die Papiere von Scout24 sind am Mittwoch mit plus 3,7 Prozent an die MDax-Spitze geklettert. Damit pendeln die Anteilsscheine des Portalbetreibers weiter um ihre 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet.

Zuletzt hatte das Investmenthaus Liberum Scout24 erneut als logischen Übernahmekandidaten gelobt. Interessenten aus dem Private-Equity-Bereich könnte die starke Marktposition und der Barmittelzufluss locken, hieß es. Aber auch aus der Medienbranche könnten Akteure wie der südafrikanische Konzern Naspers oder Axel Springer Teilbereiche des Unternehmens im Auge haben.

Die Investmentbank Morgan Stanley hatte derweil im Vormonat ihren Anteil an Scout24 deutlich aufgestockt, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Mittwochmorgen hervorging./ag/mis

ISIN DE000A12DM80

