Ohnehin verlief das Jahr 2018 aus Sicht der Investoren beim Euro-Bund Future erfolgreich, das Barometer konnte auf Jahressicht um über 4,3 Prozent zulegen und eroberte sich Monat für Monat frische Höchststände. Zwar fällt die Rendite bei diesem Investmentvehikel nicht unbedingt sehr üppig aus, allerdings wird diese Anlageklasse bei Marktturbulenzen und rückläufigen Aktienmärkten gerne als sicherer Hafen genutzt. Der erfolgreiche Jahresauftakt könnte in Zeiten der Unsicherheit an den Aktienmärkten weiteren Auftrieb verleihen und auch die Rendite ein Stück weit hochschrauben. Anleger müssen in den aktuell sehr volatilen Zeiten jedoch schnell reagieren und stets auf der Hut sein.

Erfolgreicher Jahresauftakt gelungen

Ausgehend von einer anhaltenden Nachfrage nach sicheren Hafen in unsicheren Zeiten könnte der Euro-Bund Future demnächst sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...