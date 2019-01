Der Supermarktkonzern beginnt mit dem Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 1 Milliarde Euro und will das neue Programm in diesem Jahr komplett umsetzen. AHOLD DELHAIZE behält damit das hohe Rückkauftempo bei: In den ersten drei Quartalen 2018 wurden dafür rund 1,7 Milliarden Euro verwendet, etwa doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Für den Rückkauf standen bei einem operativen Cashflow von 2,9 Milliarden Euro (in drei Quartalen) genügend Mittel zur Verfügung.



Die Aktie von AHOLD DELHAIZE hat sich seit September 2017 geradlinig von rund 15 auf bis zu 23,26 Euro verteuert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info