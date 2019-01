FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Mittwochmittag nach einem schwachen Start nur noch knapp im Minus. Belastend wirkte am Morgen zunächst die Schwäche der chinesischen Wirtschaft. Die Daten chinesischer Einkaufsmanager waren enttäuschend ausgefallen. Der Caixin-PMI der chinesischen Industrie fiel im Dezember mit 49,7 in den kontraktiven Bereich zurück. Dies war das erste Mal seit Mai 2017. Beim Sub-Index für die neuen Auftragseingänge ging es sogar zum ersten Mal seit Juni 2016 unter die wichtige 50-Punkte-Marke. In der Nacht zum Montag war bereits der offizielle Index enttäuschend ausgefallen.

Marktteilnehmer sehen nach dem Abverkauf der zurückliegenden Wochen wieder Käufer an die Börse zurückkehren. "Wir haben Kunden in ausgesuchten Werten, wie zum Beispiel den Übernahmekandidaten", so ein Aktienhändler. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 10.526 Punkte, nachdem er im Tief schon bis auf 10.387 nachgegeben hatte. Der Euro-Stoxx-50 gibt mit einem Rückgang um 1,0 Prozent auf 2.971 Punkte deutlich stärker nach. Er wurde am Montag - anders als der DAX - noch gehandelt und hatte da ein halbes Prozent zugelegt.

Anleihen starten überraschend fest ins neue Jahr

Gesucht sind sogenannte sichere Häfen, allen voran deutsche Anleihen. Die Zehnjahresrendite liegt mit 0,17 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit April 2017. "Viele meiner Kunden überrascht der Kurssprung", so ein Anleihehändler. Sie hätten vielmehr mit dem Ende des Anleihekaufprogramms der EZB mit einer nachlassenden Nachfrage gerechnet. Als Grund für das Interesse werden die schwachen Einkaufsmanagerindizes aus China, aber auch aus Spanien genannt.

Rohstoffe leiden unter schwachen Daten aus China

Konjunktursensible Branchen stellen die größten Verlierer. Der Rohstoffsektor verliert 3,4 Prozent, weil er überproportional vom starken Rohstoffhunger der chinesischen Wirtschaft abhängt. Ihm folgen der Index der Autoaktien und der Index der Banken mit Verlusten von 1,8 Prozent. Am besten halten sich als defensiv geltende Aktien aus dem Pharmabereich.

Während sich in den USA die Haushaltssperre weiter hinzieht, gibt es im Handelsstreit der USA mit China keine konkreten neuen Entwicklungen. In der kommenden Woche sollen die Handelsgespräche fortgesetzt werden. Ein jüngstes Telefonat zwischen US-Präsident Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping bezeichnete Trump als "sehr gut".

BVB punktet auch in der Winterpause

Nachdem die Aktie von Borussia Dortmund (BVB) bereits 2018 zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehörte, startet sie mit einem Plus von knapp 4 Prozent in das noch junge Jahr. "Der Pulisic-Erlös ist höher als erwartet ausgefallen", so ein Marktteilnehmer. Zudem spiele der Flügelflitzer diese Saison noch in Dortmund zu Ende. Chelsea wird den Spieler bis zum Ende der laufenden Saison unentgeltlich an den Bundesligisten ausleihen.

Mit dem Übernahmeangebot der indonesischen Medco Energie Internasional schießen Ophir Energy um rund 33 Prozent nach oben. Die Citigroup betont, für 2019 mit einer Belebung bei den Fusionen und Übernahmen in der Öl- und Gasbranche gerechnet zu haben, weil mittelgroße Förder- und Produktionsunternehmen bestrebt seien, Aktivitäten zusammenzulegen. Mit der Akquisition von Ophir - einem Öl- und Gasunternehmen mit Schwerpunkt Afrika - baue Medco nicht nur das Indonesien-Geschäft aus, sondern auch die Aktivitäten in Südostasien, so Analyst Michael Alsford.

Corestate von Personalie belastet

Leicht positiv für Adidas werten Händler ein Interview des Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted in der Welt am Sonntag. Er bestätigte dort das Erreichen aller Jahresziele und geht von einem Rekordjahr in allen Segmenten aus. Adidas legen um 2,3 Prozent zu und stellen damit den Gewinner im DAX.

Belastend wirkt der überraschende Abgang des Vorstandsvorsitzenden Michael Bütter von Corestate. Das SDAX-Unternehmen hat die Zusammenarbeit mit Bütter beendet. Gründe für den Schritt nannte es nicht. Im Zusammenhang mit der operativen Entwicklung oder der strategischen Ausrichtung des Unternehmens soll er aber nicht stehen. Corestate verlieren knapp 5 Prozent auf 28,90 Euro. Gerresheimer verlieren nach einer Abstufung auf "Underweight" durch JP Morgan 3,5 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.970,75 -1,02 -30,67 -1,02 Stoxx-50 2.734,84 -0,91 -25,22 -0,91 DAX 10.525,69 -0,32 -33,27 -0,32 MDAX 21.665,04 0,36 76,95 0,36 TecDAX 2.467,94 0,72 17,76 0,72 SDAX 9.577,28 0,72 68,13 0,72 FTSE 6.675,04 -0,79 -53,09 0,00 CAC 4.654,80 -1,60 -75,89 -1,60 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,16 -0,08 -0,08 US-Zehnjahresrendite 2,65 -0,03 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Fr, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1435 -0,25% 1,1486 1,1441 -0,3% EUR/JPY 124,74 -0,80% 125,46 126,34 -0,8% EUR/CHF 1,1262 +0,05% 1,1268 1,1255 +0,1% EUR/GBP 0,9027 +0,33% 0,9004 0,9016 +0,3% USD/JPY 109,10 -0,54% 109,24 110,43 -0,5% GBP/USD 1,2668 -0,60% 1,2760 1,2690 -0,7% Bitcoin BTC/USD 3.807,75 +2,32% 3.782,12 3.875,75 +2,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,97 45,41 -1,0% -0,44 -1,0% Brent/ICE 53,32 53,80 -0,9% -0,48 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,57 1.282,61 +0,3% +3,96 +0,3% Silber (Spot) 15,46 15,50 -0,3% -0,04 -0,3% Platin (Spot) 791,90 796,50 -0,6% -4,60 -0,6% Kupfer-Future 2,63 2,63 -0,2% -0,01 -0,2% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2019 06:51 ET (11:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.